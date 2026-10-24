Chelsea Vs Tottenham: De Zerbi Và Xabi Alonso Đấu Trí Kịch Tính

Chelsea vs Tottenham là trận derby London đáng chú ý tại vòng 8 Premier League 2026/27, khi Roberto De Zerbi đối đầu Xabi Alonso trên băng ghế huấn luyện. Tottenham vừa tìm lại chiến thắng trước Coventry City, trong khi Chelsea đang duy trì phong độ ổn định hơn. Cuộc so tài cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên 8xbet và sẽ diễn ra vào 23 giờ 30 ngày 24/10.

Trận Chelsea vs Tottenham là thử thách lớn dành cho Spurs

Tottenham bước vào trận derby sau chiến thắng 3-1 trước Coventry City, đánh dấu ba điểm đầu tiên tại Premier League mùa này. HLV De Zerbi gây chú ý khi sử dụng sơ đồ 3-1-3-3 với ba tiền vệ công hoạt động ở trung lộ. Tuy nhiên, trận Chelsea vs Tottenham sẽ khó khăn hơn khi đội chủ nhà sở hữu tuyến giữa chất lượng và khả năng pressing tốt.

Chelsea vừa đánh bại Everton 2-0 và tiếp tục cải thiện phong độ dưới thời Xabi Alonso. Đội chủ sân Stamford Bridge cũng thắng cả sáu lần gần nhất gặp Tottenham tại Premier League. Ngược lại, Spurs chỉ thắng một trong 36 chuyến làm khách tại đây, khiến áp lực trước trận derby càng lớn.

Những điểm nóng chiến thuật trong trận derby London

Trận Chelsea vs Tottenham hứa hẹn chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt ở tuyến giữa, nơi hai HLV có những phương án tổ chức đội hình khác nhau.

De Zerbi thử nghiệm sơ đồ ba tiền vệ công

Trong chiến thắng trước Coventry, De Zerbi sử dụng Maddison, Omar Marmoush và Archie Gray ở những vị trí tiền vệ công. Bộ ba này hoạt động phía trên Sandro Tonali, tạo điều kiện để Tottenham tập trung quân số ở khu vực trung lộ. Mohammed Kudus cùng Andrew Robertson đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ tấn công từ hai hành lang cánh.

Cách bố trí này giúp Spurs có thêm lựa chọn khi phối hợp gần vòng cấm. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự lùi sâu của Coventry, Tottenham vẫn gặp khó trong việc tạo ra những cơ hội rõ rệt. Ở trận Chelsea vs Tottenham, De Zerbi cần cải thiện khả năng phối hợp và khai thác khoảng trống để tạo ra sức ép hiệu quả hơn.

Xabi Alonso có lợi thế ở khu vực trung tuyến

Chelsea thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Jordan Henderson và Moises Caicedo đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữa. Hai cầu thủ này có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự tốt. Sự ổn định của họ giúp Chelsea duy trì cự ly đội hình và hạn chế những tình huống phản công.

Nếu Tottenham tiếp tục sử dụng ba tiền vệ công, Henderson và Caicedo có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Tuy nhiên, việc Spurs tập trung nhiều cầu thủ vào trung lộ cũng tạo khoảng trống ở hai biên. Trong cuộc đối đầu Chelsea vs Tottenham, khả năng chuyển hướng tấn công nhanh có thể giúp đội chủ nhà khai thác điểm yếu này.

Khả năng pressing quyết định thế trận

Cả Chelsea và Tottenham đều muốn chủ động kiểm soát bóng, nhưng cách triển khai của hai đội có sự khác biệt. Chelsea ưu tiên duy trì cấu trúc đội hình và phối hợp từ tuyến dưới, trong khi De Zerbi thường khuyến khích học trò thu hút đối phương pressing trước khi đưa bóng lên phía trên.

Nếu Tottenham thực hiện tốt những pha chuyền bóng vượt tuyến, họ có thể tạo ra cơ hội từ khoảng trống sau hàng tiền vệ Chelsea. Ngược lại, chỉ một tình huống mất bóng nguy hiểm cũng có thể khiến Spurs phải trả giá. Vì vậy, trận Chelsea vs Tottenham sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm của hai đội.

Tottenham đối mặt áp lực về cả thành tích và lực lượng

Trước trận Chelsea vs Tottenham, De Zerbi khẳng định thành tích đối đầu không tốt tại Stamford Bridge cần trở thành động lực thay vì áp lực. Spurs đã thua 6 trận liên tiếp trước Chelsea tại Premier League và chưa thắng trên sân đối thủ kể từ năm 2018. Nhà cầm quân người Italia muốn các học trò thi đấu tự tin để cải thiện kết quả.

Tottenham còn gặp khó về nhân sự khi Maddison và Kulusevski chưa chắc đủ thể lực ra sân. Maddison vừa trở lại sau 536 ngày nhưng đã bỏ lỡ ba buổi tập, trong khi Destiny Udogie tiếp tục gặp vấn đề chấn thương. Pedro Porro đã sẵn sàng, giúp De Zerbi có thêm lựa chọn ở hàng phòng ngự.

Với Chelsea, chiến thắng trước Everton mang đến sự tự tin trước trận derby London. Xabi Alonso có lợi thế sân nhà cùng nhiều phương án tấn công nhưng vẫn cần đề phòng những pha phối hợp nhanh của Tottenham. Kết quả Chelsea vs Tottenham có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng cơ hội của hai đội.

Kết luận

Cuộc chạm trán Chelsea vs Tottenham được dự báo là trận derby London hấp dẫn khi Xabi Alonso và Roberto De Zerbi đều sở hữu những phương án chiến thuật đáng chú ý. Chelsea có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, trong khi Tottenham muốn duy trì sự hưng phấn sau chiến thắng trước Coventry. Nếu kiểm soát tốt tuyến giữa và hạn chế sai lầm, đội chủ sân Stamford Bridge có nhiều cơ sở hướng đến kết quả thuận lợi.